Musica e rivolte. Incontro ravvicinato con Franco Fabbri

Una serata per raccontare gli intrecci tra canzone e rivolta dagli anni Sessanta a oggi, insieme a uno dei maggiori musicisti e musicologi italiani. È l’iniziativa che si terrà oggi alle 20.45 a Biassono: negli spazi di Ca’ de Bossi, in via Umberto I, ci sarà l’incontro dal titolo “Cantare speranze e rivolte - Volere un altro mondo dagli anni ‘60 in poi“. A parlarne sarà Franco Fabbri, studioso della musica popolare, docente universitario, autore di lavori di musica elettronica e sperimentale e, dal 1966 al 2012, chitarrista, cantante e compositore nella leggendaria band degli Stormy Six, tra le maggiori del folk-rock e rock progressive italiano. L’evento è organizzato dall’Anpi e dal Coro Cantastoria. Ingresso libero.

F.L.