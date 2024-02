Morto in moto a 16 anni, oggi l’addio a Riky: "Un dolore immenso che ci coinvolge tutti"

Sarà la chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria, a Bareggia, a ospitare stamattina i funerali di Riccardo Vinci, il 16enne macheriese morto lunedì in ospedale in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso sabato sera a Lissone. La cerimonia si svolgerà alle 11 nella parrocchia della frazione il cui territorio è suddiviso tra i Comuni di Macherio e di Lissone, a poca distanza da quella via Di Vittorio in cui è successo il tragico scontro, quando il ragazzo, che stava viaggiando in sella al suo scooter, si è trovato addosso un’auto guidata da un uomo di 70 anni. La chiesa accoglierà i familiari e gli amici di Riccardo, insieme ai compagni di scuola con cui frequentava l’istituto dei Salesiani a Sesto San Giovanni, per l’ultimo saluto a un giovane pieno di vita e di passione per le moto. Il lutto e il dolore hanno colpito l’intero paese in cui il 16enne viveva con i genitori. "L’Amministrazione comunale, insieme a tutta la comunità macheriese, si stringe alla sofferenza di mamma Mariarosa e papà Vito, di Mattia e Ludovica e di tutti i familiari – ha scritto il sindaco Franco Redaelli in un messaggio di cordoglio –. È un lutto atroce, un dolore immenso che ci coinvolge tutti". Tanti i pensieri e i saluti lasciati sui social, con amici e conoscenti che hanno condiviso ricordi e messaggi. Nel punto in cui è accaduto l’incidente sono stati posati un mazzo di fiori e una foto di Riccardo.

Fabio Luongo