Può iniziare l’ultimo intervento al nuovo asilo comunale di via Monviso, quello che almeno permetterà di usarne la parte interrata come nuovo archivio del sistema bibliotecario della città. Mentre per il resto della nuova struttura per la prima infanzia di San Fruttuoso, progetta nel 2009 quando c’era carenza di posti nei nidi, costata 3 milioni di euro ma ultimata l’anno scorso, quando ormai l’emergenza nidi era finita, non sono ancora decise le attività che ospiterà. Nel frattempo per non lasciare vuoto l’edificio è stato deciso di convertire in archivio il piano interrato e la scorsa settimana si è conclusa la selezione dell’impresa che eseguirà i lavori di adeguamento della struttura alla nuova funzione. L’appalto, aggiudicato per 163mila euro, partirà il 15 novembre e ha come conclusione il 15 maggio 2021.

M.Ag.