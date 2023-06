Monza, arrestato un ricercato internazionale

Monza – Il Questore della Provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione generale, ha disposto alcuni specifici servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino e nei pressi della Stazione FS di Monza, via Artigianelli, piazza Diaz e Parco di Monza. I servizi sono stati svolti con equipaggi della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e un equipaggio della polizia locale di Monza. Nel corso delle attività sono state controllate 126 persone, 11 veicoli, sono state elevate 3 sanzioni amministrative di cui due per violazione al codice della strada e una per uso di sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli in via Arosio un cittadino di nazionalità peruviana 33enne è stato trovato in possesso di una bustina contenente canapa per uso personale. Da un controllo nelle banche dati è risultato colpito da un provvedimento di condanna emesso dall’Autorità Giudiziaria Peruviana e per il quale il soggetto è stato tratto in arresto. Nel frattempo è stato sottoposto all’obbligo di firma in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria italiana circa l’estradizione.