Melagrana (Fim): "Ora massima attenzione"

"Serve piena operatività per vigilare sull’accordo". Così, ieri, Fim-Cisl ha avviato le elezioni della nuova Rsu in Candy. "Si apre un periodo di massima attenzione – spiega la sindacalista Francesca Melagrana - . Preso atto del progetto di rilancio industriale di Haier per i siti brianzoli di Brugherio e Vimercate, è il momento di sorvegliare attentamente tutte le fasi della riconversione perché siano rispettati i diritti dei lavoratori. Per questo – aggiunge – abbiamo avviato il percorso di rinnovo. Vogliamo garantire agli operai coinvolti il massimo grado di rappresentanza possibile durante tutto il percorso che ci vedrà impegnati a garantire il buon esito dell’accordo". Un modo per dare pieno mandato a chi sarà scelto e avrà un delicato compito di verifica, dopo il voto sull’intesa passato in fabbrica all’unanimità. Una scelta "molto apprezzata".