Meda: diventeranno famosi. Tutor, palco e borse di studio

Una grande opportunità per i giovani appassionati di musica, danza e teatro sbarca a Meda: è IMEDESImARSi Talent Festival. Il progetto è risultato vincitore del bilancio partecipato 2023 del Comune, ottenendo così il finanziamento per partire con questa prima edizione nel 2024, le cui candidature sono aperte fino al 31 ottobre.

Le menti creative dietro al progetto sono Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi di Kaleidos. "La kermesse è un concorso diviso in tre sezioni, musica, danza e teatro – dice Giulia – Bisogna avere, al momento dell’iscrizione, tra i 16 e i 25 anni, e la voglia e l’ambizione di creare un progetto originale di danza, musica o teatro". Continua Stefania: "Il tema scelto per questa prima edizione è l’incontro-scontro di genere; un tema quanto mai attuale che può prestarsi a tante diverse interpretazioni. Al momento dell’iscrizione è solamente necessario spiegarci chi siete, perché pensate che ImMEDESImARSi Talent Festival sia perfetto per voi e come vorreste sviluppare il tema, quale forma artistica volete dargli". È possibile partecipare sia singolarmente che in gruppi fino a cinque partecipanti. Le sette idee più meritevoli di ogni categoria saranno selezionate per un percorso, totalmente gratuito, di tutoraggio con le realtà artistiche del territorio. Per la sezione musica, si tratta della Music Center Academy, realtà medese esistente da 25 anni, coordinata da Cristina Contini e Salvatore Nanè. Il tutoraggio della sezione danza è invece a cura dell’ASD Giselle, realtà presente sul territorio dal 1992. Infine, la sezione teatro è a cura di Kaleidos, la moderna realtà teatrale nata dall’incontro di Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi. Dei ventuno progetti totali, ne verranno ulteriormente selezionati nove, che continueranno il percorso di formazione con un tutoraggio da parte di professionisti attivi sulla scena nazionale. A giugno 2025 l’arrivo sul palco. I vincitori riceveranno una borsa di studio di 500 euro.

Sonia Ronconi