L’officina con una marcia in più. I ragazzi speciali riparano le biciclette dei dipendenti St

Venticinque tirocinanti in cinque anni, si amplia la ciclofficina di St per disabili. I lavoratori ripareranno e custodiranno le biciclette degli oltre 5mila dipendenti del colosso del chip con casa madre ad Agrate. Riparte, dopo l’avvio nel 2019, il progetto dell’Isola formativa per disabili con Provincia e la cooperativa sociale di Arcore “Lo sciame“. All’interno dell’azienda c’è uno spazio dove i ragazzi fanno una vera esperienza di lavoro, maturando competenze e stringendo rapporti personali, tutto sotto gli occhi vigili di tutor. St ha ampliato la “palestra“ dove fare ogni giorno esperienza misurandosi anche con lo stress legato all’attività professionale. Il nuovo accordo porta in dote il raddoppio dell’officina. In queste realtà non si impara solo un mestiere, che pure è fondamentale per conquistare l’autonomia, ci si abitua soprattutto ad affrontare il tran tran quotidiano, valore aggiunto di un’iniziativa destinata a lasciare il segno.

"Grazie a queste azioni - spiega il presidente della Provincia Luca Santambrogio - le società possono ottenere incentivi all’assunzione contribuendo a realizzare una vera inclusione nei propri contesti organizzativi". Strumenti apprezzati sul territorio che "solo nel 2023 ha registrato più di 700 contratti a disabili e 347 percorsi di accompagnamento al lavoro attivati con Doti dedicate alle categorie protette". Mentre, nel 2024 le risorse impiegate "per avviamenti e tirocini hanno raggiunto 1 milione e mezzo di euro, 100mila dei quali impiegati per i contributi ad attività di consulenza, acquisto di ausili e supporto alle Isole. Questi dati sono segno di un tessuto sociale ed economico capace di rispondere alla chiamata a costruire insieme una società più equa". St è un’azienda ad alto contenuto tecnologico e innovativo - sottolinea il presidente Giuseppe Notarnicola -. Abbiamo scelto di varare il progetto dell’Isola Formativa per valorizzare il contributo professionale di persone diversamente abili in un contesto complesso come il nostro. Le aspettative che avevamo sono state rispettate e oggi possiamo proseguire nel programma con convinzione: i tirocinanti, seguiti da tutor specializzati, continueranno a creare valore e noi faremo ulteriori passi avanti nel cammino verso la sostenibilità".