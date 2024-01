Lite in un cantiere edile: operaio ferito col taglierino

Lite sul posto di lavoro, parole grosse e alla fine un fendente con un taglierino. È accaduto l’altra mattina intorno alle 11 in un cantiere edile di via Piave 15 a Concorezzo. Due operai di nazionalità albanese hanno cominciato a litigare per futili motivi finché la discussione non è degenerata e uno dei due ha rivolto il taglierino da lavoro che stava utilizzando contro il connazionale, un uomo di 34 anni, ferendolo a un avambraccio . Immediatamente sono intervenuti i colleghi a dividerli e hanno chiamato un’ambulanza.

L’operaio ferito è stato trasportato in codice giallo e medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, da cui è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vimercate agli ordini del capitano Giuseppe Della Queva, che hanno denunciato l’aggressore per lesioni personali.