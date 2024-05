L’invasione delle magliette blu. Missione, altri due posti letto

Un’onda di magliette blu ha invaso ieri mattina il parco di Monza. Sono gli oltre 1.000 iscritti alla marcia non competitiva “In corsa con Marco“, organizzata da Manuela Valenti, moglie di Marco Casati, istruttore di diverse discipline sportive e proprietario di due palestre a Monza e Verano Brianza (con la passione per il triathlon), mancato il 25 agosto 2011, dopo alcuni mesi di malattia. La moglie e gli amici lo ricordano dal 2012 con un’attività sportiva, come sarebbe piaciuto a lui, offrendo il ricavato della corsa all’associazione Luce e Vita, che da oltre 30 anni sostieneno l’Unità operativa di Ematologia adulti. Presente alla giornata il direttore del reparto, Carlo Gambacorti Passerini e Claudio Cogliati, presidente dell’Irccs San Gerardo. "L’obiettivo - ha detto Gambacorti - è di aumentare di due letti il nostro reparto per raddoppiare il numero delle camere singole e aumentare i ricoveri programmati".

Il reparto gestisce ogni anno oltre 6.000 pazienti, tra prestazioni ambulatoriali e ricoveri ed esegue circa 100 trapianti di midollo ogni anno, su un bacino d’utenza che va dalla Brianza, nord Milano, Como, Lecco, Sondrio, fino alle montagne di Livigno.

"Ci tenevo ad esserci - ha detto Cogliati - per sostenere il reparto che amplieremo. È bello vedere tanti che corrono, a sostegno di una manifestazione in ricordo di uno sportivo". I volontari dell’associazione si spendono molto per il reparto, organizzando eventi, raccolte fondi: attualmente stanno supportando i contratti di 4 medici libero professionisti. La giornata è stata occasione di incontro tra associazioni. È il caso di “Corro col guanto“ (l’associazione di jogging ecologista) che è intervenuta con il suo promotore Massimo Confalonieri e alcuni attivisti: "Questa è la nostra terza uscita come ’Corro con Avis’ a sostegno della sezione Avis Monza per promuovere la donazione di sangue, intenzione con cui parteciperanno alle prossime Monza Resegone e Monza Montevecchia".