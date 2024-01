L’esame del dottor web. I voti alla sanità brianzola

Tempi di attesa biblici, disorganizzazione, presunta scarsa empatia o interesse da parte degli operatori, dubbi sulle diagnosi, problemi già nel parcheggiare. Sono tanti e variegate le tipologie di critiche che gli utenti dei pronto soccorso riversano contro le strutture e chi - con enormi sacrifici, grandi difficoltà e scarsi riconoscimenti - le anima, lavorandoci. Difficile trovare una persona che non abbia vissuto, o sentito da amici e parenti, esperienze personali lunghe (spesso infinite) e travagliate nelle strutture di emergenza. Sul web ci sono degli appositi “contenitori“ di sfogo proprio sui profili ufficiali Google dei vari pronto soccorso. Dove, accanto a indirizzi, orari, foto e altre informazioni utili, ecco spuntare le recensioni. Ormai un vero e proprio “driver“, un pilastro delle decisioni di tanti consumatori, utenti, pazienti, un po’ in tutti i settori.

Basta spulciare tra le aree dedicate alle strutture brianzole per accorgersi di uno scenario controverso. Nella media delle valutazioni assegnate (da 1 a 5 stelle) nessun pronto soccorso ottiene la sufficienza delle 3 stelle. Il migliore è quello di Carate, che la sfiora con 2.9 (media di 74 votazioni). Ultimo, quello di Desio con 2.2 (su 110 votazioni). In mezzo Monza con 2.4 (115) e Vimercate con 2.5 (197). Votazioni che hanno sicuramente un valore relativo, ma si basano quasi completamente su recensioni con nomi e cognomi e con le relative storie ed esperienze molto dettagliate e circostanziate. Moltissimi i racconti di esperienze "traumatiche", "inaccettabili", "scandalose" con varie motivazioni, spesso legate alle tempistiche, anche 12 ore di attesa.

Ma in mezzo a una marea di critiche e lamentele non mancano anche i messaggi di chi ringrazia in maniera molto sentita: "Ieri mattina non sono stato molto bene – scrive una paziente di Desio –, sia il personale dell’autoambulanza sia tutto l’ospedale sono stati dei grandi professionisti, mi hanno aiutato, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno soccorso, aiutato, volevo dirvi grazie di cuore per tutto quello che fate per le persone". "Oggi ho portato mia madre in pronto soccorso a Desio per un malore – fa eco un’altra utente –. Tutti sono stati gentili e disponibili. Ovviamente l’attesa è stata lunga, ma mia madre è stata trattata benissimo. Grazie a tutti gli operatori". C’è anche chi, a Monza, è stata due volte nel giro di 15 giorni: "Ho trovato medici giovani ma competenti, non mi hanno mollata fino a che non hanno trovato causa e soluzione. Anche gli infermieri, giovani e preparati... Mai un gesto spazientito, sempre gentili e comprensivi, non hanno mai manifestato stanchezza o nervosismo, nonostante fosse notte e il pronto soccorso fosse strapieno di gente".

