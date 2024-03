Lentate sul Seveso, cade in una bocca di lupo senza grata: grave ragazza di 23 anni

Lentate sul Seveso, 13 marzo 2024 Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita, mentre camminava per strada, dopo essere caduta all'interno di una bocca di lupo lasciata priva di grata per motivi non noti, questa mattina in via Gerbino, a Lentate sul Seveso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con attrezzatura per il recupero speleo alpino fluviale, i quali hanno lavorato per oltre un'ora prima di riuscire a estrarla dalla cavità profonda circa 3 metri. La giovane è stata poi trasportata in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.