L’azienda si allarga nel parco giochi in cambio di un giardino più grande

L’azienda chiede più spazio per un’area di stoccaggio e parcheggio e offre in cambio un’altra area al Comune insieme ad un contributo di 100mila euro. È stata approvata in consiglio comunale l’operazione che riguarda un’area attualmente verde di via Sardegna in cui ha sede un parchetto per bambini. La Sacma, azienda del settore delle macchine per la lavorazione dei metalli, che ha sede proprio in quella zona ha bisogno di nuovi spazi. Per questo chiede di poter utilizzare l’area del parchetto e in cambio propone un’altra area, più grande, che si trova a poche decine di metri di distanza più vicino al confine con Varedo. Una permuta illustrata in aula: "Il terreno che ci viene ceduto è di 7.890 metri quadrati, mentre quello che cediamo di 4.278 metri. Nell’area in oggetto ci sono 78 essenze arboree e la superficie che destineremo al parchetto sarà grande il doppio rispetto all’attuale. L’azienda ci darà anche 100mila euro per riqualificare la nuova area".

Il gruppo d’opposizione Limbiate Solidale ha espresso i maggiori dubbi sull’operazione e ha chiesto garanzie specifiche riguardo all’effettiva trasformazione della nuova area in parco giochi utilizzando tutta l’offerta economica dell’azienda, escludendo invece di utilizzare la somma per modificare il calibro della strada, portando alla fine un vantaggio indiretto ancora alla stessa azienda. Per l’assessore Luca Mestrone si tratta di un’opportunità per la città oltre che la possibilità di andare incontro alle esigenze delle aziende che operano sul territorio. L’area acquisita dal Comune è oggi edificabile, ma è stato lo stesso sindaco Antonio Romeo a impegnarsi pubblicamente a convertirla in area standard con un prossimo passaggio di modifica di Pgt, per trasformarla in un giardino di quartiere. La proposta è stata votata all’unanimità da maggioranza e opposizione ad eccezione dei due consiglieri di Limbiate Solidale.

Gabriele Bassani