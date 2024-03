L’arte degli anni ’80 e un “dialogo“ con Virginia Woolf

Doppio appuntamento con l’arte giovedì al Binario 7 di Monza, con la storica dell’arte Simona Bartolena (nella foto). Alle 18.30 è fissata una visita guidata alla mostra “Al di là delle apparenze. L’arte italiana degli anni ‘80“, allestita nella vasca espositiva del teatro nell’ambito del percorso Binario Arte: un’occasione per ascoltare direttamente dalla curatrice le caratteristiche delle oltre 40 opere esposte, realizzate da alcuni dei principali protagonisti della scena artistica del decennio. Per partecipare è necessario prenotarsi, scrivendo una mail a promozione@binario7.org, entro domani. Il biglietto di ingresso alla mostra è di 5 euro, la visita guidata è gratuita. Alle 20.30, invece, in sala Picasso, si svolgerà un nuovo appuntamento dei “Dialoghi dell’arte“, dedicato a Virginia Woolf. Ingresso libero.

C.B.