Ladri di sogni, asilo a rischio. Furto di rame al nido Monviso. Rubate grondaie e canali di scolo

All’inizio non ci hanno fatto nemmeno caso a qui buchi sul muro esterno della loro scuola. Poi, dopo qualche ora, si sono resi conto che i buchi erano troppi e troppo diffusi: praticamente su tutta la struttura. Hanno chiamato i tecnici del Comune e hanno capito: l’asilo nido comunale di via Monviso, quartiere San Fruttuoso, era finito nelle mire dei ladri di oro rosso. I ladri di rame. In una notte, verosimilmente quella fra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, a venire assaltato è stato uno degli 8 asili nido comunali della città: i ladri lo hanno ripulito di tutto il suo rame, canaline di scolo dell’acqua e le profilature del tetto, in soldoni le grondaie. "Un vero peccato – commenta la direttrice didattica Carmen Pozzi : una struttura così bella e nuova…". Regolare denuncia è stata già presentata ai carabinieri, "ma adesso bisognerà capire come intervenire, il rischio è che i ladri tornino non appena sistemato il danno. Spiace perché questa struttura, in controtendenza con quanto accade di solito, era comunale ed stata aperta nel 2020 con una sezione e uno dei primi atti della nuova Amministrazione Pilotto era stato quello di ampliare l’offerta, mettendo posti in più per i bambini. Oggi le sezioni sono tre, per 72 famiglie, e il personale è interamente comunale, una quindicina fra educatrici, ausiliarie, aiuto cuoca e coordinatrice. Una scelta di qualità".

Purtroppo la struttura è in una zona un po’ periferica della città, affacciata sui campi, con i ladri che possono agire indisturbati e il sistema di allarme che serve a poco, ma "confidiamo nel passaggio notturno delle macchine delle forze dell’ordine o ci ritroveremo nella stessa situazione. Spiace perché questi sono soldi pubblici sottratti a una struttura per i bambini". Un intervento di ripristino dovrà essere immediato, però, altrimenti alle prime forti piogge saranno dolori.