Laboratori di AI. Un’azienda “insegna” agli Its

Il PNRR destina risorse (500 milioni di euro) per potenziare i laboratori delle strutture ITS Academy. E la Aries Tech, software house di Seregno, che con il suo team di ingegneri informatici si occupa di innovazione tecnologia, punta a concentrare l’offerta formativa sulla gestione dell’Intelligenza Artificiale e lancia un modello rivoluzionario di apprendimento.

"Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) rappresentano realtà che oggi sono in grado di garantire alti livelli di occupazione in settori tecnologici d’avanguardia" spiega Luca Vajani (al centro), Ceo di Aries Tech. Grazie ai fondi del PNRR, queste scuole hanno a disposizione una grande occasione per potenziare i propri laboratori con tecnologie abilitanti per la transizione 4.0 tra cui l’Intelligenza Artificiale, la gestione Big data e cyber security. "Abbiamo elaborato - chiarisce Vajani - per alcuni ITS Academy un ambiente di simulazione e addestramento per gli studenti, dove creiamo attraverso dei software installati sui computer di laboratorio un percorso formativo altamente performante per imparare correttamente ad utilizzare l’IA, la gestione dei big data e la cyber security. Il percorso formativo propone una serie di esercitazioni teoriche e soprattutto pratiche, ad esempio turismo, agricoltura e archeologia". "Gli studenti che usciranno dall’addestramento con il nostro percorso formativo - conclude Vajani - saranno preparati a fronteggiare e soprattutto a dominare la grande sfida con l’IA, che minaccia ogni giorno di rimpiazzare forza lavoro in tutti i settori".

Son.Ron.