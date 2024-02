La versione virtuale dei manifesti parte dall’Omnicomprensivo

Il compito di allestire la versione virtuale di “Mind the stem gap – together“ è toccato agli studenti dell’Einstein di Vimercate. Una vetrina importante per i ragazzi dell’Omnicomprensivo di via Adda che con questa mostra hanno fatto "un’esperienza unica". Da luglio a oggi i manifesti contro il pregiudizio scolastico e professionale che vede le donne cenerentole nelle materie Stem sono stati ammirati da più di 348mila visitatori, dei quali 8.650 studenti, più altri 7.800 grazie a iniziative collaterali. Sui canali social c’è anche “Adotta e fai viaggiare il tuo manifesto preferito“, uno spazio nel quale tutti possono contribuire al dibattito "sul tema cruciale per il futuro", promuovendo i messaggi. "Il libero accesso ai saperi è diritto essenziale per garantire lo sviluppo della persona e la costruzione di una società inclusiva - dice Diana Bracco (nella foto) -. Nasce da qui il nostro impegno sui pregiudizi che gravano in modo pesante sulla crescita di bambine e ragazze".