La tassa sul pattume diminuisce ma soltanto per la famiglia

Ora è ufficiale: la tassa sui rifiuti a Monza subirà una variazione nel corso di quest’anno, per il piacere delle famiglie, ma meno delle attività commerciali. Il piano economico-finanziario della Tari approvato l’altro ieri in Consiglio comunale prevede infatti una diminuzione della bollette per le 54mila e 20 famiglie monzesi – tra i 5 e i 50 euro - mentre un rialzo per i contribuenti non domestici – 6mila e 855, di cui la maggior parte commercianti –, che avranno un aumento medio di circa il 14%. "La nuova tariffa deriva dalla diminuzione dei costi variabili, grazie alla raccolta differenziata, e all’aumento dei costi fissi - spiega l’assessore al Bilancio Egidio Longoni -. La raccolta differenziata negli anni è sempre migliorata, dando come beneficio anche l’aumento dei ricavi derivati dal riuso e dal riciclo dei materiali. I costi fissi invece sono generati dal costo del servizio (affidato all’impresa Sangalli) e dai costi del Comune. Tra questi rientrano ad esempio i pagamenti legati all’acquisto dei mezzi, dei materiali, dello spazzamento, dello smaltimento". Da parte dell’opposizione, si è espressa preoccupazione. Il consigliere di Fratelli D’Italia Marco Monguzzi ha dichiarato che "seppur si comprendano l’aumento dei costi dell’inflazione, delle materie prime e del carburante, è mancato un impegno politico per dare un segnale ai piccoli artigiani e ai commercianti, che sono in grandissima difficoltà". Il consigliere del Pd Marco Pietrobon ha però osservato che "le cifre che oggi determinano il valore della Tari vengono dall’applicazione del contratto del ’21 sviluppato dall’amministrazione Allevi". Il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Galli ha replicato: "Cosa ci siamo a fare qui se non c’è mai una competenza politica?".

A.S.