La seconda vita di oltre 44mila occhiali usati

Il Lions Club Brianza Host da record nella raccolta di occhiali usati e destinati ad essere riutilizzati soprattutto nei Paesi più poveri del mondo. Oltre 44mila paia di occhiali troveranno infatti una nuova vita grazie all’impegno del giussanese Enrico Boffi, responsabile distrettuale del progetto che da vent’anni garantisce la raccolta e il riutilizzo di lenti e montature: "Sono ormai diversi anni – ha affermato Enrico Boffi, imprenditore nel settore dell’editoria – che raccogliamo occhiali coinvolgendo in questa nostra mission negozi di ottica, aziende del settore, istituzioni, enti, associazioni e semplici cittadini che fanno pervenire gli occhiali dismessi ai vari centri di raccolta. Nei giorni scorsi con il collega Vittorio Zanotta abbiamo portato tutto il materiale al centro nazionale di raccolta di Chivasso cui spetta il compito di selezionare la merce pervenuta".

Nella cittadina piemontese gli occhiali vengono inizialmente igienizzati e successivamente suddivisi per uomini donne e bambini, classificati in base alle varie diottrie, quindi spediti alle varie associazioni umanitarie che operano sul territorio nazionale e nelle varie missioni all’estero. Il centro di Chivasso presieduto da Enrico Baitone e diretto da Franco Guerra, dispone di macchinari autopulenti ad ultrasuoni e di fotofocometri. Con questo progetto il Lions Club Brianza Host dimostra ancora una volta la grande solidarietà che da sempre contraddistingue l’operato dell’associazione presieduta da Maurizio Marangoni: "La raccolta di occhiali usati non è che uno dei numerosi progetti che portiamo avanti grazie alla disponibilità dei nostri numerosi associati".

G.B.