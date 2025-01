La nuova vita del vecchio asilo Ponti: ospiterà il Centro per l’impiego

È cominciata la terza vita del vecchio asilo Ponti a Vimercate. Da qualche giorno le ruspe sono al lavoro nello storico edificio a un passo da piazza Unità d’Italia, che a fine restyling ospiterà il Centro per l’impiego, oggi in via Cavour. Lo stabile cambia di nuovo pelle, dall’educazione dell’infanzia a inizio Novecento, negli anni del boom economico era passato a ospitare servizi per immigrati, prima dal Sud Italia e poi dall’estero, assistendo a partire dagli anni Novanta chi è arrivato in Brianza dopo lunghi viaggi. Nel 2023, la Giunta aveva approvato il progetto definitivo e ora il cantiere è aperto. Nel 2021, l’amministrazione, proprietaria dell’immobile, aveva concesso in comodato d’uso gratuito per 30 anni l’edificio ad Afol e adesso è la stessa agenzia provinciale per il lavoro a occuparsi del restyling grazie ai fondi regionali dedicati al potenziamento degli sportelli sul territorio, al personale, all’ampliamento delle prestazioni e alla ricerca di nuovi spazi.

Valore dell’intervento, 1 milione 85mila euro, a fine opere il Centro potrà ospitare 30 addetti e 80 utenti. Al piano terra ci saranno uffici e postazioni per l’accoglienza del pubblico con ascensore per salire al primo piano, dove verrà realizzata un’aula corsi. È prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza. "Il progetto metterà un edificio pubblico al passo con i tempi anche dal punto di vista energetico - sottolinea il Comune -. Ma è importante soprattutto la destinazione che avrà con l’ampliamento dei servizi per il lavoro, tema cruciale per i vimercatesi". Per anni via Ponti ha ospitato il Coi, il Centro orientamento immigrati “Giovanni Verga“, un vero e proprio laboratorio di inclusione nato quando non c’erano tante esperienze simili in Lombardia con volontari all’opera sui corsi di italiano, sulla casa, sull’integrazione. Una vocazione che continua.

Barbara Calderola