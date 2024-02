La magia di Roald Dahl rivive in biblioteca con le letture animate

Letture animate e teatralizzate, accanto a sfide a un curioso Monopoli, tutto a tema Roald Dahl. È la rassegna per bambini organizzata dalla biblioteca civica di Lissone, dedicata uno degli scrittori per l’infanzia più celebri al mondo, l’autore di libri come “Matilda”, “Il GGG”

e “La fabbrica di cioccolato“. Oggi alle 15.30 nella sala polifunzionale della biblioteca di piazza IV Novembre gli attori di Pandemonium Teatro daranno vita a una lettura animata de “L’enorme coccodrillo”, mentre sabato 24 alla stesso ora ci sarà un pomeriggio di gioco con il Monopolino incentrato su Roald Dahl. Prenotazioni attraverso l’app C’è Posto, per informazioni si può scrivere a biblioteca.ragazzi@comune.lissone.mb.it.

F.L.