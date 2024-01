La libertà inizia sui banchi di scuola

Mattinata dedicata alla memoria oggi all’istituto Romagnosi: in ognuno dei tre plessi (via Moscatelli, via Mazzini e via Boffalora) gli studenti della Primaria daranno vita ad altrettanti flashmob ispirati alle parole della senatrice a vita Liliana Segre. "Fui costretta dalle Leggi razziste a lasciare il banco della scuola elementare. Oggi, per uno strano destino mi trovo sul banco più prestigioso del Senato". I bimbi hanno realizzato un cartoncino pop-up che rappresenta un banco e una lavagna con la scritta: "A scuola il tuo posto c’è". È stato anche realizzato un video che racconta realtà in cui ancora oggi il diritto allo studio è negato per ragioni religiose o di genere.

Ro.San.