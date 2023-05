La galleria “olimpionica“ Al via le grandi manovre per il secondo tunnel

di Martino Agostoni

È partita la procedura per approvare la costruzione di una nuova galleria sotto il quartiere di San Rocco, un secondo tunnel parallelo a quello attuale della A52 Tangenziale Nord previsto come opera per le Olimpiadi invernali 2026 necessaria al potenziamento dello svincolo di Monza Sant’Alessandro per i collegamenti tra la A4 e la Statale 36. L’intervento coinvolge oltre al territorio sud di Monza, anche porzioni di Cinisello, Sesto e Muggiò, e riguarda una fascia che si estende per circa 2,4 chilometri tra l’uscita degli svincoli di Sant’Alessandro della A4 in direzione Torino, passa sotto San Rocco, prosegue nel tratto in trincea della A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e coinvolge gli svincoli d’uscita sia verso la viabilità urbana di via Borgazzi sia quello di connessione con la Statale 36 in direzione Lecco, che in prospettiva porta in Valtellina dove saranno ospitate alcune delle gare olimpiche.

L’obiettivo è fluidificare il traffico e dare un collegamento più veloce per chi arriva dalla A4 (sulla carreggiata in direzione Torino) e vuole raggiungere la Statale 36 (in direzione Lecco), un’operazione che prevede come lavori maggiori la realizzazione di 4 nuovi svincoli di interconnessione tra ingressi e uscite della A4 con la A52 e la Statale 36, 2 rotatorie per la viabilità urbana e quindi un nuovo tratto in galleria di collegamento tra la barriera della A4 e la A52. L’intervento è in capo a Milano Serravalle– Milano Tangenziali spa, sarà quasi interamente finanziato da Regione Lombardia per un costo stimato di 46 milioni di euro, ha come prima scadenza prevista la dichiarazione di pubblica utilità e il progetto esecutivo entro il primo trimestre 2024, mentre secondo i dati illustrati lo scorso febbraio, nel corso della presentazione delle opere di Serravalle per le Olimpiadi, la nuova bretella monzese della carreggiata nord della A52 permetterà di impiegare mediamente 4 minuti per passare dagli svincoli di Sant’Alessandro dell’A4 all’ingresso nella Statale 36, rispetto ai 13 minuti che servono ora. Ieri la società Serravalle ha pubblicato l’avviso che dà 30 giorni di tempo per presentare osservazioni al progetto a tutti i soggetti interessati dall’opera e a eventuali proprietari di aree che dovranno essere espropriate per costruire le nuove strade. Anche il Comune di Monza ha in preparazione alcune osservazioni dopo che nei mesi scorsi erano già state espresse criticità sulla costruzione della nuova bretella e, ha confermato ieri l’assessore alle Opere pubbliche Marco Lamperti, è in corso il confronto con i settori Mobilità per preparare il materiale da inviare a Serravalle entro la scadenza di metà giugno.