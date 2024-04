La festa della Polizia. Quasi raddoppiate le chiamate al 112. Ogni giorno 46 Sos

Nella celebrazione del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato sono stati forniti i dati dell’attività dal 31 marzo 2023 al marzo 2024 della Questura di Monza e Brianza (nella foto sotto il questore Salvatore Barilaro). Ben 16.856 le segnalazioni al numero unico per le emergenze, il 112, quasi il doppio rispetto all’anno precedente (9.748).

Di queste 2.837 per interventi di Polizia, per una una media giornaliera di 46,20 richieste di aiuto. Le denunce e querele ricevute sono state 1.673 (3.243 prima). Le persone denunciate per delitti 645 (3.242 nel periodo precedente) gli arresti 141 (45 l’anno prima). Sono state 34.091 le persone identificate (contro 25.528) e sono stati controllati 6.557 veicoli (7.602 precedentemente. Gli interventi della squadra volante sono stati in totale 2.837, di cui 104 per soccorso pubblico (298 anno precedente), 637 per furti (492 anno precedente), mentre liti e lesioni arrivano a 1.287 (573 prima), cui si aggiungono altri 809 interventi per altre attività di polizia. Nel periodo interessato sono stati effettuati 117 servizi, di cui 112 a Monza e 5 nella provincia, sono state impegnate 184 pattuglie della Questura e 148 del Reparto prevenzione Crimine Lombardia. Disposte anche 1.841 ordinanze per servizi di ordine pubblico. Significativi i numeri dei delitti denunciati in Questura: zero omicidi volontari, come nell’anno precedente, 44 lesioni dolose (50 l’anno prima), 13 violenze sessuali (9), 446 furti (460). Nello specifico: 3 furti con strappo 3 (5); 81 furti con destrezza (31); 83 furti in abitazione (90); 78 furti in esercizi commerciali (88); 62 furti su auto in sosta (54); 6 furti di ciclomotori (8); 26 furti autovetture (31); 11 casi di ricettazione (13); 19 rapine (40); 125 truffe e frodi informatiche (128).

Per quanto attiene alla divisione di polizia anticrimine e le misure di prevenzione sono stati 109 gli avvisi orali (-28 rispetto al periodo precedente) e 111 i rimpatri con foglio di via obbligatorio (+9). Gli ammonimenti per stalking sono stati 29 (+8); 55 per violenza domestica (+38 rispetto al periodo precedente). I Daspo sportivi arrivano a 43 (uguale al precedente); 19 Aacur (allontanamento aree urbane ( -9). Sono stati 55 gli affidamenti di minori stranieri non accompagnati (+6); 13 accertamenti a seguito di minori scomparsi (+12). È intervenuta la Polizia Scientifica Provinciale 119 volte per sopralluoghi (+53); 718 le persone fotosegnalate per indagini e 1.808 le persone straniere fotosegnalate (+1.328). L’ufficio immigrazioni ha rilevato che sono 79.907 gli stranieri residenti al 1° marzo 2023. Nell’anno in corso sono stati rilasciati 17.918 permessi di soggiorno e 2.506 istanze di richiesta di protezione internazionale. Sono state 416 le espulsioni (302 dal 31 marzo 2022 al 2023); 189 gli ordini del Questore (154); sono 18 gli accompagnati in frontiera (14); 71 accompagnati al CPR (62); 138 le misure alternative (73).

Per l’attività antidroga sequestrati 55,88 chili di hashish, 41,24 grammi di cocaina e 50,43 chili di marjuana. Sono state sequestrate 19 armi, denunciate 109 persone in stato di libertà 109; 52 arresti/fermi (42); 257 denunce in codice rosso (250). Ben 8.780 le violazioni del codice della strada (+52) e 761 le patenti ritirate (-3 rispetto l’anno precedente); 382 violazioni accertate per superamento limite velocità ( +137); 945 incidenti(3 mortali e 356 feriti); 18.955 le persone controllate (+1.605) e 15.843 i veicoli controllati (+1000).