La Campanella riapre la stagione con... una mamma di troppo

Il primo spettacolo teatrale dell’anno alla Campanella di piazza Anselmo IV fa riflettere sulle dinamiche familiari. L’appuntamento è per venerdì alle 21 con “Una mamma di troppo“, la commedia di Valeria Cavalli in cui si ride molto ma, al tempo stesso, si riflette su quelle che sono le delicate dinamiche familiari e sull’ipocrisia che spesso si nasconde nei rapporti umani. Divertente la trama: Sofia e Marco sono una bella coppia, entrambi soddisfatti del proprio lavoro, possiedono una bella casa e vivono una vita agiata. Sofia dirige un’agenzia di pubblicità, è una donna sicura e di successo. Marco, dopo aver girato il mondo come reporter per anni, ha deciso di fermarsi per occuparsi di fotografia still life. In una sera come tante il campanello suona e alla porta appare una donna anziana, piuttosto eccentrica, che dichiara di essere la madre di Marco. Grande lo stupore di Marco che non aveva mai conosciuto la madre, sparita quando aveva solo sei mesi. Dopo qualche chiarimento i sospetti e i dubbi si sciolgono e la donna viene invitata a fermarsi qualche giorno a casa della coppia. La convivenza diventa, però, sempre più difficile: quella che sembrava un’adorabile e gentile signora si rivela invece un’ospite ingombrante. Sofia e Marco ingaggiano con lei una lotta senza esclusione di colpi che terminerà in un finale a sorpresa. Sul palco Gianna Coletti, Monica Faggiani e Arturo Di Tullio, per la regia di Alberto Oliva. Biglietti disponibili anche online: intero 16 euro, ridotto 13 euro, under 18 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 039.90.80.12, info@teatrobovisiomasciago.it. Domenica 19 gennaio invece per i più piccoli ci sarà “Il gatto senza stivali“, una curiosa reinterpretazione della fiaba per fornire ai bambini stimolo all’utilizzo della creatività. Un vecchio mugnaio lascia in eredità ai tre figli i suoi beni: a Ginone il mulino, a Gino l’asino e a Ginetto, il più giovane, un gatto. Il furbo felino convince il nuovo padrone a comprargli un cappello e un paio di stivali: in questo modo avrebbe fatto la sua fortuna. Biglietti: intero 8 euro, under 14 5 euro. I biglietti possono anche essere acquistati per entrambi gli spettacoli direttamente alla biglietteria del teatro il giorno stesso dell’evento.

Veronica Todaro