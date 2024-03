Infermieri aggrediti in corsia. Arriva la lezione di autodifesa

Un corso per imparare a difendersi in corsia. Si è tenuto all’Irccs San Gerardo, perché, purtroppo, oggi lavorare in ospedale è sempre più rischioso per gli infermieri. Così il NurSind, il maggiore sindacato delle professioni infermieristiche, ha organizzato un corso per fare il punto della situazione sulle aggressioni verbali (e qualche volta) anche fisiche che vedono come vittime gli infermieri.

Alessio Martino, campione internazionale di muay thai, con Brianza Fighting ha ricordato che è importante conoscere le tecniche di difesa fondamentali nel momento dell’aggressione, ma è altrettanto importante rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine. Da anni Alessio Martino è impegnato in progetti sociali contro il bullismo e contro ogni forma di violenza, fisica e psicologica. In un laboratorio pratico ha insegnato alcune tecniche di base per scansare i malintenzionati. La delegata NurSind Gemma Maria Riboldi ha affrontato il tema da un punto di vista teorico. "Minacce, offese, parolacce, grida soprattutto al triage o in pronto soccorso, ma anche in reparto, alla fine non vengono neppure denunciate – spiega Donato Cosi, segretario territoriale NurSInd Monza e Brianza –. Gli infermieri a fine turno stremati, non hanno né il tempo né la voglia di recarsi alla postazione di polizia per denunciare o temono vendette. Le aggressioni fisiche sono state almeno una trentina nel 2023". Arrivano soprattutto da parenti dei pazienti che spesso lamentano lunghe attese o mancati ricoveri e aspettative deluse. Gli infermieri hanno capito che difendersi si può. Alessio Martino per l’occasione ha presentato il suo progetto Guantoni in Rosa, per imparare a difendersi, ma ancora di più a riconquistare equilibrio e autostima.

Cristina Bertolini