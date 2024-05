In strada contro il traffico in tilt. Il sindaco s’improvvisa vigile

Alla fine è sceso in campo direttamente il sindaco, Andrea Basilico, a cercare di portare ordine in una viabilità in preda a totale anarchia a causa della presenza di un grosso cantiere sulla provinciale che attraversa il paese. Fiumi di automobilisti che ignoravano i cartelli di divieto e gli sbarramenti con transenne per immettersi, molto pericolosamente contromano nell’unica corsia rimasta aperta sulla via Battisti. Almeno un paio gli scontri frontali evitati all’ultimo momento di cui uno addirittura con un bus di linea. Si sono viste scene di pura follia l’altra sera, quando l’azienda incaricata di sistemare il fondo stradale dopo il maxi intervento di sostituzione del collettore fognario curato da BrianzAcque, al termine dell’orario di lavoro, ha abbandonato il cantiere. Segnali stradali consapevolmente ignorati, di sicuro, ma anche una segnaletica oggettivamente carente, hanno creato una situazione di caos totale, che ha reso necessario l’intervento in emergenza prima dei volontari del Gvc e poi direttamente del sindaco. All’inizio, verso le 18, i volontari si sono limitati a fornire indicazioni agli automobilisti sul percorso alternativo da seguire, non abbastanza chiaro dalla segnaletica ma poi la situazione ha rischiato di sfuggire di mano quando qualcuno si è innervosito per le deviazioni. È volata qualche parola di troppo verso i volontari che hanno chiesto un intervento urgente del sindaco. Così il primo cittadino si è mosso direttamente per recuperare cartelli stradali extra e, insieme agli stessi volontari ha iniziato il posizionamento sulla strada, creando dei "percorsi forzati" in modo che nessuno prendesse l’iniziativa di infilarsi contromano nel tratto coinvolto. Un’operazione durata fin quasi le 22. La notte poi è trascorsa tranquilla e non si sono avuti segnali di incidenti o danni. Che fosse un cantiere complicato per la viabilità con la soluzione del senso unico era noto, ma evidentemente nella predisposizione è mancato qualcosa. "Abbiamo osservato comportamenti incoscienti e pericolosi da parte di molti automobilisti, che oltrepassavano i cartelli di divieto, ma certamente la segnaletica avrebbe potuto essere molto più efficace e per questo richiamerò l’impresa che sta completando il lavoro" ha dichiarato il sindaco Basilico.