Il veterano Norberto Riva e la matricola Luca Colombo

Sono i due outsider di questo appuntamento elettorale, ma sono pronti a fare la loro parte: durante la campagna elettorale Norberto Riva e Luca Colombo si sono mossi sul territorio. Riva (che si presenta per Italexit) vanta una notevole esperienza politica e amministrativa a livello cittadino (nel suo passato anche un incarico da assessore). Colombo, invece, è alle prime armi, ma è persona nota in città per la sua attività professionale nel pieno centro di Seregno. Ha il pieno supporto del Movimento 5 Stelle che, non presente con una sua lista in altri Comuni brianzoli, ha invece deciso di puntare su Seregno.