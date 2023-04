Il “salotto“ del design Nel centro di Monza il David e Cupido in chiave moderna

di Cristina Bertolini

La Design Week taglia il nastro a Monza. Il Fuorisalone monzese anticipa l’apertura ufficiale di domani della kermesse milanese con la mostra di brand celebri da Amerigo concept store in via Carlo Alberto. In esposizione una serie di rivisitazioni di opere celebri come il David di Michelangelo che diventa una lampada realizzata da Uto Balmoral per il brand Seletti, Cupido, rielaborato in complemento d’arredo e poi le foto di Maurizio Cattelan trasformate in grafiche da salotto di Toilettenpapier. Si aggiungono i quadri di Felice Battiloro, rielaborazioni pop di opere classiche. Lo stesso Battiloro, nelle scorse settimane, insieme ai ragazzi autistici dell’associazione Facciavista, insieme con la Questura, ha creato una serie di varianti pop della Venere di Botticelli, per coprire con opere artistiche gli scarabocchi sui muri della città. Pubblico di curiosi e appassionati ieri hanno seguito Battiloro durante la creazione in tempo reale dell’ultima opera per il Concept store che poi verrà offerta al MiMuMo (Micromuseo Monza di Felice Terrabuio).

"La nostra intenzione – spiega Matteo Perego, titolare di Amerigo – è di unire il mondo del design con il mondo dell’arte, creando un filo diretto tra il Salone del design milanese e il Fuorisalone di Monza. Infatti espongono da noi i grandi nomi come Cattelan, Federica Biasi, Massimo Castagna. Dopo una giornata nel caos dei grandi saloni milanesi i buyer internazionali, già ospiti degli alberghi monzesi, possono continuare la visita nel fuorisalone brianzolo, nel clima più raccolto e familiare del centro di Monza". La mostra prosegue fino al 30 aprile.