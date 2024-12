Il quartiere gioca in difesa. Ecco il pass per i residenti

Buone notizie per chi risiede o lavora in zona Stadio durante le partite del Monza. Dal match di lunedì prossimo, Monza-Udinese, entreranno in vigore le strisce gialle di cui si potrà usufruire tramite apposito pass di Monza Mobilità. In occasione della prossima sfida di campionato entrerà infatti in vigore la Zpru (Zona a particolare rilevanza urbana) Polo Sportivo di Monza, dove si trovano l’U-Power Stadium e l’Arena del volley: si tratta di circa 1.800 stalli già delimitati da strisce gialle che, in occasione dei grandi eventi sportivi, saranno riservati a residenti, dimoranti, lavoratori e caregiver. Occorre però richiedere a Monza Mobilità il pass per parcheggiare sugli stalli gialli durante le partite all’U-Power Stadium e gli eventi di particolare rilevanza sportiva. Per farlo, è necessario registrare la targa del proprio veicolo sul portale di Monza Mobilità (monzamobilita.it/permessi-zpru-7/). Il contrassegno è gratuito, non riproducibile e non cedibile: la verifica dei requisiti per la sosta negli stalli gialli durante le partite, infatti, sarà effettuata tramite controllo elettronico della targa, che deve risultare associata all’erogazione di un permesso. Chi ha già provveduto nei mesi scorsi a registrarsi sul portale per la Zpru 7 Polo Sportivo - oltre 3.500 persone -, non deve fare più nulla, poiché la sua targa è già inserita nei database che entreranno in vigore dal prossimo 9 dicembre. Sono esenti dall’obbligo di pass i veicoli con contrassegno blu per le persone diversamente abili. Hanno diritto al pass le persone residenti o dimoranti (che possono richiedere anche pass temporanei e giornalieri riservati ai propri caregiver) o lavoratori (in attività che hanno sede operativa) nelle vie ricadenti nella Zpru7 Polo Sportivo.

I titolari di attività economiche aventi sede operativa in Zpru7 possono fare richiesta di ulteriori 3 voucher giornalieri per connesse necessità urgenti ed indifferibili. Tutte le indicazioni per il rilascio dei voucher temporanei sono su www.monzamobilita.it I parcheggi interessati dal nuovo regolamento sono in via Baioni; via Bertacchi; via Brunelleschi; via Bucci; via Cantalupo; via Correggio; via de Chirico; via della Gera; via della Guerrina (residenti e domiciliati dal civico 7 al civico 90); via della Robbia; via Fattori; via Fidia; via Gadda; via Kullmann; via Silvestro Lega; viale Libertà (residenti e domiciliati dal civico 108 al civico 164, solo civici pari); via Mantegna; via Mazzucotelli; via Modigliani; via Morandi; via Negri; via Nievo; via Papini; via Pellegrini; via Pellizza da Volpedo; via Previati; via Poliziano; viale Sicilia (residenti e domiciliati dal civico 23); viale Stucchi; via Tiepolo; via Usuelli; via don Valentini; via Vasari; via Zuccoli. Le date degli eventi e degli orari in cui il provvedimento entra in vigore sono indicate sulla segnaletica verticale nelle strade interessate.