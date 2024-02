Il papà Salvatore non si arrende: "Nessun interesse può giustificare questo clima di silenzio e omertà"

Tre anni dopo l’agguato si sperava potesse almeno avere inizio un processo in un Tribunale italiano per stabilire la verità su quell’agguato, dopo quello svoltosi in Congo con la condanna degli autori materiali del triplice omicidio, ma considerato da molti un atto di facciata.

Invece, meno di due settimane fa il Tribunale di Roma ha archiviato il procedimento che avrebbe potuto portare alla sbarra due funzionari dell’Onu, per il riconoscimento dell’immunità diplomatica. Una decisione che in molti a Limbiate non hanno mandato giù, a cominciare dal papà di Luca, Salvatore, che ribadisce la sua determinazione ad andare fino in fondo: "Non ci tireremo mai indietro, siamo al fianco della procura che ha presentato appello". Molti ieri indossavano la spilla blu con la scritta "Verità e giustizia per Luca Attanasio", realizzata dall’associazione Amici di Luca Attanasio che organizza iniziative in memoria dell’ambasciatore ucciso e che intende perseguire la ricerca della verità sulla sua morte. "Sappiamo che ci sono di mezzo interessi grossi, ma niente può giustificare questo clima di silenzio e di omertà", ha ripetuto ieri Salvatore Attanasio. Il giorno prima a Palermo aveva ribadito: "Luca è stato un gigante di esempio di legalità, di libertà, di pace e di giustizia, valori per i quali si è sempre battuto con coraggio. Un coraggio che nelle nostre istituzioni che dovrebbero difenderlo non c’è, e questo ci amareggia. Lui ha perso la vita per questi valori, ha onorato il Paese e ora il Paese per rendergli gli onori a lui dovuti deve cercare la verità ad ogni costo".