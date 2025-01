Il Comune cerca nuovi “soci“ per la lettura

Sono aperte le adesioni al Patto per la Lettura della Città di Seveso, lo strumento di governance delle politiche locali di promozione del libro e della lettura. Il Comune di Seveso adotta il Patto per la Lettura per strutturare una rete collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura sul territorio comunale. Possono aderirvi entità pubbliche, biblioteche, scuole, associazioni, librerie, case editrici, fondazioni, consultori, gruppi di lettura, istituti culturali, enti del terzo settore, imprese e altri soggetti collettivi che ne condividono le finalità. Il Patto ha l’obiettivo di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e promuovere, attraverso i libri, l’apprendimento permanente.

Per questo, punta ad allargare la base dei lettori abituali, consolidare le abitudini di lettura e avvicinare alla lettura i non lettori, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e i nuovi cittadini, rivolgendo un’attenzione particolare nei contesti in cui si registra un basso livello di partecipazione culturale. In qualità di capofila del Patto, il Comune di Seveso si impegna a coinvolgere le istituzioni culturali attraverso l’impegno dell’assessorato alla cultura, garantire il sostegno organizzativo per il lancio e lo sviluppo del Patto al coordinamento delle attività del Patto che è in capo alla biblioteca civica Villa del Sole.

Son.Ron.