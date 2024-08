Il “cantiere“ dei ragazzi. I paesi rimessi a nuovo

Grande successo a Renate e Veduggio per la prima edizione di “Useful Work 2024“. Il progetto è nato dalla collaborazione della Cooperativa la Grande Casa con il Comune di Lissone e l’ufficio di Piano nell’ambito di Carate Brianza all’interno di Rete Brianza Giovani- BYoung, progetto finanziato dal bando di “La Lombardia è dei Giovani 2023/24“ che si sta svolgendo da settembre sul territorio di Monza e Brianza. "I lavori di riqualificazione territoriale, suddivisi equamente tra i due Comuni sono stati svolti da 6 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni - racconta Valentina Besana, assessora del Comune di Veduggio con Colzano . A Renate, in collaborazione con l’Associazione dei Caveremezz, si sono rimesse a nuovo alcune zone di benessere pubblico lungo il percorso che costeggia il torrente Bevera, con lavori di carteggiatura e verniciatura di staccionate, panchine e tavoli. A Veduggio invece si sono svolti lavori rimessa a nuovo, tramite tinteggiatura, di panchine e tavoli all’interno del Centro Sportivo Comunale e successivamente la pulizia di vaste aree di verde tramite la raccolta manuale di rifiuti. I 6 ragazzi, che ringraziamo, Christian, Antonella, Luca, Alessandro, Mattia e Francesca, hanno aderito al progetto in maniera propositiva, portando a termine i lavori richiesti, nei tempi giusti con attenzione e rispetto delle consegne, in un clima di collaborazione sereno e proficuo che porterà benefici a tutta la cittadinanza di entrambi i Comuni.

L’ Useful Work, che si sta realizzando anche su tutti gli altri comuni dell’Ambito di Carate, ha l’obiettivo di rendere protagonisti attivi i ragazzi nel loro paese creando ambiti di socializzazione attraverso esperienze di tipo pre-lavorativo i cui risultati siano visibili a tutti in un’ottica di abbellimento dei propri paesi". Il bando 2024 si era proposto di ampliare le opportunità locali di ascolto dei bisogni dei giovani; consolidare e rinnovare i servizi integrati e gli Informagiovani esistenti; stimolare e sostenere l’attivazione di nuovi servizi; promuovere il coordinamento delle iniziative per una visione locale integrata delle opportunità rivolte ai giovani. Il progetto era nato anche in seguito a un’intervista alla quale avevano risposto in forma anonima 100 studenti del territorio nel 2023 nell’ambito del progetto B-Young NEXT.