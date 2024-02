Il cane Billy è diffidente ma vuole affetto

Billy, il cane diffidente, è alla ricerca di una famiglia. Billy – 3 anni da poco compiuti, meticcio incrocio tra un maltese e un barboncino – è alla ricerca di una famiglia. Non è un cagnolino semplice: è molto diffidente nei confronti degli sconosciuti, dai quali non si fa neppure accarezzare. Tanto che, chi deciderà di aprirgli le porte di casa, dovrà armarsi di una buona dose di pazienza. Ma quando si affeziona guai a non coccolarlo. E soprattutto guai a non coinvolgerlo nelle gite e nelle vacanze. Non ha problemi a viaggiare in auto, ed è stato abituato a vivere in appartamento. All’inizio sarà necessario fare un preaffido e un affiancamento. Ma ci sono tutti i presupposti perché Billy torni a fidarsi degli uomini. Chi è interessato può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23.