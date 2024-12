II Tambourine si dà al folk e all’hip hop. Dall’organetto di Capezzuoli alle sfide rap

Il folk e l’hip hop italiani, ma anche le canzoni indie da cantare a squarciagola. Sono i concerti che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Le luci del palco di via Carlo Tenca si accenderanno domani alle 21.30 con la rassegna “Notte Folk“: a esibirsi sarà il cantante, organettista, suonatore di cornamusa, compositore e arrangiatore Andrea Capezzuoli, tra i maggiori artisti della scena folk. Capezzuoli è stato fondatore di molti gruppi importanti del settore, come i Terantiqua con cui ha preso parte al prestigioso Festival Interceltico di Lorient in Bretagna e La Magiostra, band che fondeva il folk con linguaggi musicali moderni, o anche i Musicanta, che univano le sonorità tradizionali italiane con quelle franco-canadesi.

L’artista milanese è stato la cornamusa del gruppo di musica antica La chambre du Roy René e dal 2007 col suo progetto Andrea Capezzuoli e Compagnia intreccia il folk italiano con contaminazioni provenienti da tradizioni d’oltreoceano. Con questo gruppo si sta facendo apprezzare nei maggiori festival internazionali, dal Canada al Perù, passando per Francia, Germania, Austria, Olanda, Belgio, Spagna e Portogallo. Venerdì sera cambieranno completamente le atmosfere con l’evento “Show me“, un contest in cui si sfideranno diversi artisti hip hop. Ospite speciale della serata sarà Dari Mc, mentre si esibiranno Flako Kik e Sanvi Kik. Sabato, sempre alle 21.30, “Canta indie, canta male“, per scatenarsi sulle hit della scena indie, con i brani scelti dal pubblico, suonati da una band e cantati assieme. Per tutte le serate ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.