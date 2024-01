I nuovi brianzoli. Gabriele batte tutti. Il fiocco di Edoardo arriva con calma

La cicogna che batte tutti quest’anno bacia Muggiò. Abita lì Gabriele, il primo brianzolo nato nel 2024. Ad accoglierlo al San Gerardo all’1.01 di ieri mamma Alessia Boy e papà Domenico Di Spirito. Il 2023 a Monza si è chiuso con Fatima, arrivata alle 18.36 di domenica fra le braccia dei genitori, Ghousia Malak e Aniqah Parvez di Seveso. Con lei il numero dei neonati che l’anno scorso hanno visto la luce in città sale a 2.491 "e come sempre il nostro obiettivo è stato lavorare perché le future mamme e le coppie che decidono di affidarsi a noi vivano un’esperienza positiva anche di fronte a gravidanze complicate – dice Anna Locatelli, direttore della Clinica ostetrica dell’Irccs –. Nel 2023 siamo diventati centro di riferimento regionale per la Diagnosi prenatale con un incremento di circa 120 casi da altri ospedali e per i reparti della provincia che ci hanno inviato con i trasporti d’emergenza 40 gestanti e 55 neonati con grossi problemi. Con i colleghi e con i Consultori abbiamo realizzato incontri e scambi professionali condividendo obiettivi e spunti innovativi in uno spirito di rete sempre più forte". Al vertice del team con lei altre due donne, Maria Luisa Ventura, direttore della Neonatologia e Terapia intensiva, e Alessandra Moretto, responsabile di Anestesia ostetrica e Pediatrica.

L’ultima a salutare il 2023 in Brianza è stata Sofia Pesatori alle 19.40, a Vimercate. La piccola ha passato il testimone per il 2024 a Rayan alle 4.58, il bebè arcorese figlio di genitori di origini albanesi: Elena e Andi Mitraj, a casa ad aspettarlo c’è già un altro fratellino. Carate ha dovuto attendere Edoardo fino a ieri pomeriggio, esattamente alle 15.45, poi si è subito goduto l’abbraccio di mamma Elisa Barbieri e di papà Simone Ciotti di Giussano. A dire addio all’anno appena archiviato alle 2.05 del 31 dicembre è stata la piccola Mia, che vive con mamma Beatriz Elizabeth e papà Valentino Maldonado a Besana Brianza. Desio ha festeggiato il 2024 con l’arrivo di Maddie alle 8.50 per la gioia di mamma Valentina Deangelis e di papà Gianluca Puliga di Bovisio. Sempre una bimba ha chiuso in bellezza alle 17.34 il 2023 al Pio XI: Beatrice, primogenita di Vittoria Valente e Giuseppe Straropoli di Cesano.