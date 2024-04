I nonni pittori dipingono i ricordi

Il tocco fresco delle loro pennellate e la vitalità dei soggetti dimostrano che in fondo la gioventù è solo uno stato mentale, e che a volte il meglio lo si dà in età più avanzata. Fino a domenica prossima la Galleria Civica di Monza ospita la mostra collettiva “La vita attorno a noi“, in cui espongono gli artisti e le artiste soci del Centro anziani Corona Ferrea di via Procaccini. In tutto 26 opere di altrettanti artisti monzesi - 15 donne e 11 uomini -, perlopiù acquerelli, ma anche diversi oli su tela. Sono tutti figurativi: si vedono fiori, rappresentazioni della città, del Parco, brughiere, ma soprattutto volti. Intensissimo è il dipinto del volto di un bambino migrante, segnato nei suoi occhi scavati e lucidi da un insondabile dolore. La mostra rappresenta un importante traguardo per il Centro Corona Ferrea, che da 6 anni aspettava di poter tornare a esporre in un luogo comunale.

"Siamo stati felici di ricevere la chiamata dall’Ufficio cultura del Comune, in risposta a una nostra lettera, che ci comunicava la disponibilità per esporre in Galleria Civica – commenta la presidente del Centro anziani Corona Ferrea, Cesarina Terragni –. L’ultima mostra era stata nel 2018 al Binario 7. Noi abbiamo una trentina di artiste e artisti che fanno parte del gruppo di pittura del nostro Centro, che in tutto conta più di 300 iscritti ed è attivo tutti i giorni. Oltre all’arte si fanno tanti giochi, come le carte, il burraco, corsi di ballo, gite e feste in collaborazione con l’amministrazione comunale".

"Sono due quelle ricorrenti – prosegue la presidente –, la festa di primavera che si fa ogni anno a marzo, e la festa dei nonni che cade la domenica corrispettiva o successiva al 2 ottobre". Grande soddisfazione da parte dell’assessore alla salute e al welfare di Monza, Egidio Riva: "Stiamo lavorando perché Monza diventi una città per la longevità, nella quale agli anziani siano offerte occasioni di socialità e svago, opportunità di partecipazione sociale, iniziative per coltivare le loro passioni. Per questo siamo lieti di sostenere le associazioni, come Corona Ferrea, che ogni giorno sono impegnate con noi a implementare e innovare le politiche di invecchiamento attivo". La mostra è ad ingresso libero ed è aperta martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il lunedì è chiusa.

Alessandro Salemi