Ha un coltello e una pistola “clandestina“

Era in giro in macchina con una pistola clandestina e un coltello a serramanico: arrestato dalla Guardia di finanza. Nei guai un pregiudicato di 59 anni, attualmente in prova dopo una condanna per furto aggravato dall’uso della violenza. L’uomo è stato fermato in centro a Monza e nell’abitacolo i militari hanno trovato una pistola marca Beretta modello M34 calibro 9 con matricola abrasa con cinque proiettili nel caricatore, perfettamente funzionante, mentre in tasca il 59enne aveva un coltello a serramanico. I finanzieri lo hanno arrestato per porto illegale di armi e ricettazione.