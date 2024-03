Gli Usa da Van Cleef a Tom Waits

Uno dei cantautori italiani dal tocco più internazionale, con i suoi nuovi brani che sanno di blues, di folk e di country, con atmosfere western e da gotico sudista. E poi un “concerto raccontato“ che farà immergere nel mondo delle canzoni di Tom Waits, nelle sue atmosfere crespuscolari ed evocative, guidati da una band d’eccezione e da un poeta-cantante dalla voce perfettamente intonata alle ballate blues dell’artista statunitense. Sarà un Bloom che profuma d’America quello che si squadernerà lungo la settimana, con due concerti che trasporteranno nelle sonorità d’oltreoceano. Le iniziative al centro multiculturale di via Curiel cominceranno venerdì alle 20.15 con il grande cinema e la proiezione del film “L’Incidente“ di Giuseppe Garau, che ha appena conquistato negli Usa il Gran Premio della Giuria all’ultimo Slamdance Film Festival. Garau, che è regista, videomaker e documentarista, sarà presente in sala per parlare dell’opera con il pubblico. Subito dopo, dalle 21.30, si accenderanno gli amplificatori per il concerto di Andrea Van Cleef (foto), cantautore e chitarrista che presenterà il suo nuovo disco intitolato “Horse Latitudes“, quarto lavoro solista dell’artista bresciano già noto come mente dei Van Cleef Continental e degli Humulus, band dallo stile heavy rock e stoner: in questo album Van Cleef cambia strada e si muove tra folk, blues, atmosfere southern gothic che richiamano il Johnny Cash di “American Recordings“ e il cinema western.

Con lui sul palco ci sarà una vera e propria mini orchestra acustica che prende il nome di BlackJack Orchestra. Ad aprire lo spettacolo il cantautore folk-rock Simone Bertanza e il Joe Shamano acoustic trip, un duo voce, chitarra acustica e pedal steel guitar che guiderà in un viaggio lisergico tra ballate rock, psichedelia e melodie anni ‘60. Ingresso libero. Sabato, sempre alle 21.30, si resterà negli States con lo spettacolo a cavallo tra concerto e reading “Talking Tom Waits“: il poeta e cantante Paolo Agrati e la The Chinese Cuban Jazz Extravaganza, un gruppo formato da Luca Butturini alla chitarra, Alberto Pirovano al contrabbasso e Diego Potron alle percussioni, proporranno una selezione di canzoni e testi di Tom Waits, brani tradotti, adattati e arrangiati per condurre nelle storie narrate dal grande cantautore americano. Ingresso libero.

Fabio Luongo