Gli istituti fanno acqua: lavori straordinari per un milione e mezzo

Ben 172 interventi di manutenzione nel 2023, con una impennata dopo i recenti nubifragi. Circa un milione e mezzo di spese e investimenti per risolvere le principali criticità nei plessi. Sono i numeri principali del "punto della situazione" fatto nei giorni scorsi dall’assessore ai Lavori pubblici Martina Cambiaghi sul fronte dell’edilizia scolastica. Con problemi tra scuole allagate, classi spostate, danneggiamenti. "Il maltempo ha messo a dura prova le scuole, che già avevano pianificato una loro di manutenzione ordinaria - spiega l’assessore -. Si sono manifestate infiltrazioni che hanno reso necessari interventi di emergenza per tamponare le principali criticità". Nel 2023 sono stati inviati 244 ordini di servizio per interventi di manutenzione ordinaria, di cui 172 hanno interessato le scuole, ovvero circa il 70% del totale. "Dopo i nubifragi, le richieste si sono intensificate - prosegue Cambiaghi -. Molti sono stati anche gli incarichi di pronto intervento.

Sono in corso interlocuzioni con BrianzAcque per risolvere, oltre ai problemi della scuola di via Agnesi, anche le problematiche della scuola Prati e degli altri plessi danneggiati. Nell’immediato è stata data priorità alla pulizia dei canali di scolo, delle caditoie, del sistema di raccolta delle acque piovane nelle aree esterne agli edifici, ma anche del sistema fognario e di raccolta delle acque piovane e nere". L’Amministrazione ha fatto il punto della situazione edificio per edificio, anche a seguito delle polemiche sollevate in Consiglio comunale e dai Comitati Genitori. I lavori svolti sono già molti e tanti altri sono in programma. Con la prima variazione di bilancio sono stati stanziati 200mila euro. Altri 400mila sono stati messi a bilancio per completare l’ adeguamento antincendio delle scuole Pertini e Tolstoj, oltre al rifacimento della copertura del tetto del nido di via Adamello. Nel 2024, è prevista la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della materna di via Novara (600mila euro) e la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la palestra Tolstoj (260mila euro). Polemizza il Pd: "Il piano presentato sembra vago e senza scadenze precise".

Alessandro Crisafulli