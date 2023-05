Gli imprenditori a fin di bene Donne di governo e solidarietà

Si rinnova la guida di Cancro Primo Aiuto Onlus e nel consiglio onorifico dell’associazione monzese che aiuta i pazienti oncologici entrano la ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti e il prelato veronese monsignor Marco Agostini. È stata presentata la nuova governance di Cancro Primo Aiuto, che oggi si qualifica come ente del terzo settore organizzazione di volontariato e con la composizione del consiglio onorifico, organo di rappresentanza dell’associazione fondata dall’industriale e senatore brianzolo Walter Fontana, che si è allargato a 33 componenti tra politici e rappresentanti della società civile, tra cui Cristina Parodi riconfermata nella veste di madrina della onlus. Per affrontare "le nuove sfide nella relazione tra i malati e la sanità sul territorio" si è puntato su tre donne della politica nazionale, assieme anche a una guida spirituale, con la ministra Locatelli presidente onorario dell’associazione, affiancata nel ruolo di presidente vicario dalla europarlamentare Tovaglieri. Vicepresidente onorario è Paola Frassinetti mentre è un’importante novità l’ingresso di monsignor Agostini, dal 2009 cerimoniere pontificio, che d’ora in avanti sarà presente in tutti gli appuntamenti ufficiali.

La guida operativa dell’associazione, che cresce per raccolta e progetti anche con l’attività del poliambulatorio sociale Medica Etica aperto a Seregno, dove sono impegnati numerosi medici volontari per rendere le cure più accessibili sul territorio, continua a fare riferimento all’ad Flavio Ferrari, genero del fondatore, supportato da un consiglio allargato di 70 persone in cui sono confermati il patron di Columbus e Avionord Eugenio Cremascoli alla presidenza e l’industriale Andrea Dell’Orto nella carica di presidente di sede.

Martino Agostoni