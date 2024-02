Gli eroi a quattro zampe. La palestra dei disastri

A poco meno di un anno dall’inaugurazione, il Centro di addestramento cinofilo Lupo Maestro di Cogliate è diventato un punto di riferimento fondamentale per chi opera professionalmente o come volontario nel settore e per chi vuole migliorare il rapporto con il proprio cane. La struttura, realizzata a ridosso del Parco delle Groane, bonificando un’area di vecchie attrezzature sportive abbandonata da anni e diventata ricettacolo di spacciatori, è ora operativa sette giorni su sette, sia per le attività private con gli educatori che si occupano dei singoli cani, sia per le esercitazioni di Protezione civile e delle unità cinofile delle diverse forze dell’ordine. "Qui arrivano gruppi ormai da tutto il Nord Italia, sicuri di trovare una struttura di eccellenza", conferma Duilio Cleva, responsabile del Centro di addestramento dell’associazione Lupo Maestro, affiliata all’Ana, Associazione nazionale alpini. Il fiore all’occhiello è, naturalmente, il Campo macerie(nella foto), che ricostruisce gli scenari disastrosi di terremoti, crolli ed esplosioni, sui quali si muovono cani straordinari alla ricerca di persone sepolte. Come hanno spiegato gli istruttori al lavoro, "questi cani sanno distinguere l’odore di essere umani vivi sotto le macerie, distinguendolo per esempio da quello di abiti non indossati o del cibo, che pure si possono incontrare sotto una casa crollata, indicando il punto preciso alla perfezione, per evitare scavi inutili e pericolosi". "Ormai il centro è quasi del tutto completato, ci mancano solo altri due campi sintetici per le attività di agility, che saranno pronti a breve, intanto il 16 e 17 marzo avremo l’onore di ospitare qui le selezioni nazionali Enci, massimo ente nazionale dell’educazione cinofila", anticipa Cleva.

Ga.Bass.