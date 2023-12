Gino Borroni diventa benemerito: è suo l’Anadìn d’or 2023

È Gino Borroni il vincitore dell’Anadìn d’or 2023. È stata premiata la sua lunga e generosa attività di volontariato ed impegno sociale in diverse realtà del paese, associative, sportive e poltiche.

La consegna della massima benemerenza civica che a Ceriano Laghetto prende il nome di “anadin d’or“ richiamando il nomignolo con cui erano indicati in passato gli abitanti di questo comune, è avvenuta qualche giorno prima di Natale nel corso di una ricca giornata di festeggiamenti ed eventi in piazza.

Per la consegna del massimo riconoscimento cittadino e degli altri premi dedicati alle eccellenze del paese, si è radunata l’intera giunta comunale, guidata dal sindaco Roberto Crippa.

Il premio più importante è andato a Luigi (Gino) Borroni, classe 1935, cerianese da sempre, che nel corso della sua vita ha offerto il proprio impegno e la propria collaborazione a varie associazioni ed istituzioni del paese. Un impegno costante che negli anni lo ha fatto diventare "esempio di una esperienza sociale e civile concreta e positiva", come si legge nella motivazione con la quale sono state raccolte numerose adesioni alla proposta della sua candidatura.

Impegnato nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, poi nella realizzazione, amministrazione e gestione del primordiale Centro Anziani comunale, nell’impegno politico-sociale come consigliere comunale, corredato dall’impegno coi giovani per iniziative sociali nella biblioteca, fino all’impegno nello sport e in particolare nel calcio, prima come giocatore, poi come dirigente.

Nel corso della stessa cerimonia sono stati assegnati anche altri premi di categoria destinati ad alcune eccellenze cerianesi. Per il commercio è stata premiata la Griglieria Raffaele, di Raffaele Bracciali, attiva da 37 anni, per le attività produttive è stata premiata la Pg International Inox, impresa artigianale di Giampietro Piubenim che ha saputo crescere nel tempo garantendo lavorazioni di qualità anche a marchi prestigiosi. Per lo sport è stato premiato il Club tennis Ceriano, attivo dal 1985, capace di raggiungere le vette nazionali di specialità. Per la categoria sociale è stato premiato il Comitato genitori Ceriano Laghetto per la costante collaborazione offerta alle scuole cittadine ed infine, per la cultura, premiato il Circolo Storico Cerianese che da oltre 40 anni si dedica alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali.

Gabriele Bassani