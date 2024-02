Games Time, spazio al divertimento. La biblioteca pensa ai più giovani

A Meda arriva una proposta innovativa che vuole dare ancor più voce alle potenzialità della Medateca su un tema come il gioco. Dedicando ai giovani lo SPAZIO GT – Games time. SPAZIO GT – Games Time, individuando un’area specifica, in cui collocare Board Games, giochi in scatola tradizionali e di nuova generazione. Al fine di proporre un’offerta quanto più varia possibile, sono stati acquistati alcuni giochi necessari all’allestimento di questo spazio. Lo scopo di questo spazio è fornire ai giovani l’opportunità di divertirsi in un ambiente sicuro, mettendo a loro disposizione giochi per la fruizione di gruppo e la possibilità di partecipare ad attività organizzate come tornei, sfide ed eventi legati al gioco.

La finalità è acquisire e fidelizzare un’intera generazione di giovani giocatori. Il gioco viene inteso come mezzo culturale, ricreativo, di intrattenimento, di simulazione, di socializzazione e in questa veste svolge un ruolo importante per sviluppare diverse capacità: seguire le regole, prendere decisioni strategiche, collaborare con i compagni di gioco, favorire le relazioni interpersonali. Realizzare uno spazio riservato al gioco rientra nelle finalità della biblioteca, intesa come luogo di trasmissione culturale, socializzazione, aggregazion.

"L’evento lancio è in programma per domani: dalle 14.30 alle 19 al piano terra ci sarà l’esposizione dei giochi dello SPAZIO GT con giochi da tavolo e molto altro, ad accesso libero. Alle 16.15 vi sarà l’inaugurazione dello SPAZIO GT al piano -2 (interrato). Dalle ore 16.30 alle 18.30 nello SPAZIO GT prenderà vita “giochi in codice”, seduta di gioco organizzato per ragazzi da 14 a 19 anni: prenotazione obbligatoria, tramite la app accessibile dal sito di BrianzaBiblioteche. A partire dal 16 febbraio, tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, per i ragazzi dai 14 ai 19 anni aprirà lo SPAZIO GT – Games time ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

