Fumetti, romanzi e letture “da cani“

Letture a tema cinofilo, laboratori di fumetto, incontri con autori, anche del territorio. E poi escape room, laboratori di improvvisazione teatrale e di sartoria creativa. Otto appuntamenti sino a fine mese nel nome dei libri e della lettura, per ribadire l’importanza del leggere come strumento di conoscenza e di consapevolezza. Prenderà il via oggi a Lissone la rassegna “Il Maggio dei Libri“, organizzata da biblioteca e Comune all’insegna dello slogan “Se leggi ti lib(e)ri“. "L’iniziativa – spiega l’assessora alla cultura, Carolina Minotti – mira a sottolineare il valore sociale dei libri e a stimolare l’interesse per la lettura anche in contesti non convenzionali. Vogliamo coinvolgere anche coloro che solitamente non leggono, offrendo stimoli e opportunità per scoprire il piacere della lettura". Si comincerà stasera con l’incontro “Letture da cani“, un percorso tra libri sia di tipo scientifico sia divulgativo per scoprire la relazione tra uomo e cane: a guidare in questo viaggio, dalle 21 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre, saranno due educatrici cinofile. Sabato, sempre in biblioteca, dalle 15 “Laboratorio fumetto“ per bambini e ragazzi con Giacomo Taddeo Traini di Becco Giallo che insegnerà a “disegnare il tuo scherzo preferito in quattro vignette“.

Nell’ambito della Notte Bianca organizzata dal liceo Enriques-Istituto Europa Unita, alle 18 la rassegna proporrà nei locali della scuola superiore due laboratori, uno di improvvisazione teatrale, per mettersi in gioco con la narrazione, e uno di sartoria creativa con un’esposizione di abiti cuciti con materiali di riciclo, per capire come è possibile dare una nuova vita a materiali insoliti. Il tutto accanto a diverse escape room a tema letteratura, scienza, informatica e fisica promosse dall’Enriques-Europa Unita. Lunedì 13 alle 21 in biblioteca lo scrittore e professore monzese Dario Levantino (nella foto) parlerà del suo ultimo romanzo “Il giudice e il bambino“, che ruota attorno alle figure del magistrato Paolo Borsellino e del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia. Giovedì 16 Elena Rausa con le storie di famiglie del suo libro “Le invisibili“. Sabato 18 la lettura-laboratorio “Gatto nero e gatta bianca“, martedì 21 “Letture da cani“ e martedì 28 Eleonora D’Errico con il suo romanzo “La donna che odiava i corsetti“. L’ingresso agli eventi è libero.

F.L.