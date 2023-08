Fiera di Santo Stefano a Vimercate: Cucina Casereccia, Stand Agricoli e Fuochi

Torna la grande festa che rispolvera le origini contadine di Vimercate, oggi capitale del tech, ma non è stato sempre così. Giovedì la città sarà addobbata per la Fiera di Santo Stefano, il patrono. Programma al gran completo per l’edizione 2023 - dopo le restrizioni della pandemia - fra attrazioni, appuntamenti culturali e grandi classici della cucina casereccia: trippa e Maisagià, il dolce simbolo della città, una pannocchia di pasta frolla con il cuore di cioccolato che ricorda la torta paesana, voluto dalla Pro loco, creato da Mario Nava e premiato dal Gambero Rosso. Un’altra storia di eccellenza. A chiudere una giornata pienissima, i fuochi d’artificio che terranno tutti con il naso all’insù regalando momenti senza pensieri. La tradizione passa anche dal pallone che sarà incendiato dopo al messa delle 10 in chiesa parrocchiale. Il momento più emozionante, insieme al tuffo sulle aie, dimenticate man mano che le fabbriche aprivano e i condomini lasciavano sguarnite le vecchie cascine. Si comincerà alle 9 con gli stand che ospitano le macchine agricole, un tributo alla storia del borgo, alle 11 in piazza Roma sono fissati i saluti istituzionali, tutt’intorno gonfiabili, minipony e visite guidate in Santo Stefano (alle 15.30 e alle 16.30, prenotazione consigliata al numero 3925343944). Chi arriva da fuori, ma anche chi abita nei dintorni e vuole saperne di più potrà scoprire tutti i segreti dell’edificio che risale al X secolo, sede dell’antica pieve con la sua imponente torre campanaria che domina il centro storico, punto di riferimento per tutti. I ristoranti raddoppiano per un giorno con dehor per accogliere gli ospiti. Nel pomeriggio il piatto sarà ricco fra giochi di una volta, truccambimbi, anguriata, bolle di sapone, magia e musica in piazza Castellana dalle 19. Alle 23.30 la chiusura pirotecnica.

Bar.Cal.