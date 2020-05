Monza, 19 maggio 20202 - Riaprono il Parco e i giardini pubblici. La cultura si rimette in movimento, ripartono i mercati, torna operativa la piattaforma ecologica e viene riattivato il disco orario. Il sindaco Dario Allevi riapre la città, ma con una raccomandazione: "Prudenza e senso civico. Guai ad abbassare la guardia". Certo , "abbiamo programmato un piano di potenziamento dei controlli, ma è evidente che gli agenti non potranno essere dappertutto". Una ripartenza sulla fiducia, in base ai provvedimenti che domenica sera sono stati adottati prima dal Governo e successivamente da Regione Lombardia.

Dopo un lungo lunedì di verifiche e di controllo degli ultimi dati sull’andamento dei contagi in città, il sindaco ha firmato l’ordinanza che, prima di tutto, da oggi riapre i cancelli del Parco, secondo l’orario estivo. L’ingresso sarà consentito da tutti i varchi esistenti soltanto a pedoni e biciclette, mentre viale Cavriga resterà interdetto al traffico di auto e moto. Parco e Giardini reali saranno aperti tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e l’accesso sarà consentito rispettando l’obbligo di mascherina e di mantenimento delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento, di attività ludico-ricreative e pic-nic. Riapertura anche per altre 38 aree verdi e giardini, dai Boschetti a largo Esterle, da via Monte Amiata a via Debussy e Gallarana, oltre che per il Parco della Boscherona.

E progressivamente nei prossimi giorni saranno aperti anche gli altri giardini, mentre resta interdetto ovunque l’accesso alle aree gioco. Riattivata da oggi la piattaforma ecologica di viale delle Industrie con gli orari precedenti al lockdown, ma fino a venerdì compreso proseguirà la possibilità di ritiro degli sfalci verdi a domicilio. Ricominciano i mercati rionali (Cazzaniga il lunedì, San Rocco il martedì, mercoledì San Fruttuoso, giovedì piazza Trento e area Cambiaghi, venerdì via Nievo a Cederna e sabato in area Cambiaghi) per la vendita di tutti i generi merceologici: le aree che ospitano le bancarelle saranno delimitate da transenne e sorvegliate dagli agenti della polizia locale, e gli ingressi saranno contingentati per evitare assembramenti.

Un ritorno alla "nuova normalità" che comporta anche la reintroduzione a partire da lunedì prossimo dei divieti di sosta per il lavaggio strade e il disco orario. Per quanto riguarda il riavvio della macchina comunale nelle sue 12 sedi, ancora per questa settimana gli uffici osserveranno i ritmi dell’ultimo mese e mezzo, con una graduale riapertura a partire dalle attività indifferibili e degli sportelli di front-office a servizio dei cittadini e delle attività produttive. Riparte anche la cultura, da domani, con i Musei Civici e tutte le altre sale espositive comunali, mentre le biblioteche da venerdì saranno operative per le sole attività di prestito e restituzione dei libri, mentre dal 27 maggio è in programma anche la riapertura delle sale studio. Gli Infopoint turistici riapriranno dal 25 maggio.