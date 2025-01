Famiglie numerose, mensa gratis a scuola dal terzo figlio in poi

Mensa gratis dal terzo figlio in poi, l’altro aiuto di Concorezzo, questa volta per le famiglie numerose, e riduzione fino a 20 euro per il secondo. "A fronte della conferma del budget comunale di 200mila euro dedicato alla refezione scolastica, abbiamo studiato fasce di agevolazione ed esenzioni sulla base di dati oggettivi - dice Angela Cantù, assessore all’Istruzione -. Il nostro è un sostegno concreto a chi con coraggio e spesso con fatica si trova ad affrontare spese onerose che avere tanti figli comporta. Abbiamo l’obbligo di proteggere la famiglia con tutti i mezzi di cui disponiamo". "Un altro modo per contrastare l’inverno demografico con i mezzi limitati che un ente locale ha a disposizione - aggiunge il sindaco - Abbiamo anche alzato la fascia Isee fino a 20mila euro per le tariffe calmierate ampliando la platea di quanti potranno beneficiare della riduzione dei costi". L’esenzione totale per il terzo figlio è per tutti i nuclei con Isee fino ai 45 mila euro.