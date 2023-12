Diritto allo studio per tutti. Il Comune licenzia un piano da 800mila euro

Anche quest’anno il piano supera gli 800mila euro, dei quali più di un quarto – 245mila – per il sostegno all’handicap. Sì al Diritto allo studio a Usmate Velate, "Comune in campo a fianco di ragazzi e insegnanti", dice il sindaco Lisa Mandelli. Tante le cifre importanti licenziate dal Consiglio: 98mila euro per libri e mensa alle elementari Casati e Renzi, 74mila per il trasporto compreso il servizio di sorveglianza sulle corse, altri 94mila per abbattere le rette alle materne paritarie Fracaro e Sant’Anna: "La conferma delle convenzioni con gli istituti garantisce pluralità alle famiglie nella scelta". Fra le voci di rilievo, 30mila euro di contributo per il bando nidi ai cui si aggiungono i 55mila della misura 0-6 anni, entrambe riducono gli esborsi a carico delle famiglie. Confermate la consulenza di un tecnologo alimentare (6.400), il sostegno alle attività estive (12mila euro) e le Borse di studio per meritevoli (9.500 euro). Soldi anche per i progetti extra curricolari avviati con l’Istituto comprensivo: per i piccoli dell’infanzia la polizia locale svilupperà percorsi di educazione stradale e civica, mentre il gruppo Micologico penserà a lezioni-gioco su farfalle e coccinelle. Alle medie invece ci si concentrerà sulla lotta allo spreco alimentare con buone pratiche per evitarlo insieme a Dussmann, gestore della refezione. Finanziate anche azioni di prevenzione di bullismo e cyberbullismo. "Il nostro obiettivo - sottolinea il primo cittadino - è garantire agli studenti una formazione che sia di qualità sotto tutti i punti di vista e li accompagni a sviluppare il pensiero critico. Siamo al loro fianco per aiutarli a costruire il futuro".

Bar.Cal.