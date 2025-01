Dieci milioni per mangiare. Appalto da 270mila pasti

Un appalto del valore di oltre 10milioni di euro per garantire la preparazione di circa 270mila pasti l’anno per i prossimi cinque anni. Ha preso il via martedì la nuova gestione del Servizio mensa del Comune di Nova Milanese. Dopo un complesso iter amministrativo, nelle scorse settimane era stato individuato il nuovo gestore del servizio.

L’assegnazione ufficialmente è stata fatta alla Sercar ristorazione collettiva Spa di Alzano Lombardo, per il nuovo “Servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale“ per i prossimi tre anni, con possibilità di proroga per i successivi due anni. L’operatore bergamasco, su tre concorrenti, ha ottenuto infatti il punteggio maggiore nell’ambito della gara pubblica, condotta sulla base di criteri di valutazione che coniugano qualità ed economicità, e che ha impegnato per diversi mesi l’Azienda comunale di servizi - Azienda Speciale - del Comune di Nova Milanese, in qualità di stazione appaltante.

Si tratta di un appalto del valore globale di oltre 10 milioni di euro, attraverso cui l’Amministrazione comunale affida la gestione di uno tra i servizi più delicati per le famiglie novesi, che eroga annualmente circa 270mila pasti. "L’assegnazione di questa gara è frutto di un lungo lavoro di preparazione e definizione anche da parte dei nostri uffici dei presupposti per l’erogazione di un servizio di qualità - commenta il sindaco Fabrizio Pagani -. Siamo fiduciosi che questa nuova collaborazione porterà benefici tangibili, migliorando l’esperienza dei fruitori del servizio, in primo luogo i ragazzi delle nostre scuole, e garantendo elevati standard qualitativi. Lavoreremo a stretto contatto con il fornitore per assicurare che ogni aspetto del servizio risponda alle esigenze e attese, continuando la proficua collaborazione con i comitati genitori nel controllo costante della qualità del servizio".

In questa fase di passaggio di consegne, per garantire al nuovo operatore di affinare il servizio ed entrare a pieno regime in tempi brevi, l’Amministrazione comunale sta raccogliendo tutte le segnalazioni da parte degli utenti e monitorando quotidianamente l’erogazione dei pasti. Grazie al confronto diretto e costante tra azienda e studenti sarà infatti possibile garantire un’offerta di qualità.