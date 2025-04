"Bisogna proseguire il tavolo ministeriale"

"Alla luce di questi conti, è urgente proseguire il tavolo ministeriale". Massimiliano Nobis, segretario nazionale della Fim-Cisl, chiede che "il confronto per cambiare il piano industriale di St riprenda al più presto. Servono azioni di consolidamento e implementazione della capacità produttiva di microprocessori in Italia con il mantenimento occupazionale". "È preoccupante - aggiunge - che nella nota sui dati economici del primo trimestre non ci sia ancora la previsione dei risultati dell’intero 2025. Conferma che l’incertezza dei mercati condiziona le scelte industriali dei vertici. A 6 mesi dalla presentazione al Capital Market del piano 2025-27 è grave non conoscere l’importo dei tagli previsti".

Bar.Cal.